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Spor

Beşiktaş'ta sarı kart alarmı!

Atiba, Burak Yılmaz, Umut Nayir, Caner Erkin ve N'Koudou Başakşehir maçında sarı kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

13.02.2020  00:03 - Güncelleme: 13.02.2020  08:00

BEŞİKTAŞ’TA sarı alarm... Sergen Yalçın’la çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, yarın zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşılaşacak. Kara Kartal’ı bu zorlu maçta bir de sarı kart tehlikesi bekliyor. Burak, Atiba, Umut Nayir, Caner ve N’Koudou, yarın sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Vodafone Park’taki Trabzon derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını kart konusunda uyardı.

REVİZYONA GİDEBİLİR

Trabzonspor maçının da hayati önem taşıdığını bilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu sebepten dolayı kadroda revizyona gidebilir. Atiba, Caner Erkin ve Burak Yılmaz’ı kesmeyi düşünmeyen Sergen Yalçın, Kevin N’Koudou’yu yedeğe çekip Lens’i 11’e sahaya sürmeyi planlıyor. Gökhan Gönül ise cezalı olduğu için Başakşehir maçında yok.

(Akşam)

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