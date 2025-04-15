Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen ve ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, son dönemlerde tekrardan formdan düştü. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçte ağlarında tam 7 gol gördü ve 'ligin en az gol yiyen ikinci takımı' ünvanını kaybetti.

Kara Kartal; G.Antep ve Başakşehir'den 2'şer, Konyaspor, Kasımpaşa ve G.Saray'dan da 1'er gol yedi. Siyah-Beyazlılar, ligde 16 ve 26. haftalar arasında oynadığı 11 karşılaşmada ise kalesinde sadece 8 gol görmüştü. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Paulista, sakatlığı sebebiyle 12 lig müsabakasında görev alamadı. Siyah-Beyazlılar'da, Paulista'nın geri dönmesinin sevinci yaşanırken bu kez Uduokhai sakatlandı. Sağ ayak bileğinde yırtık oluşan Alman oyuncunun, sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. Norveçli teknik adam Solskjaer, üst üste gelen bu sakatlıklar sebebiyle de savunma hattını oturtmakta zorluk çekti. Avrupa'ya katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, Süper Lig'de 3.'lüğü hedefliyor