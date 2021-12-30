Beşiktaş'ta savunma operasyonu! Hedef Kaan Ayhan

Fanatik 30 Aralık 2021 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:58

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, stoper ve forvet hamleleri yapmayı planlıyor. Stoper hattında Welinton'ın performansından memnun olmayan, Domagoj Vida'nın da düşüş sorununun sürmesi nedeniyle mutsuz olan idareciler, harekete geçti. Kara Kartal, ilk olarak stoper hamlesi için İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için girişimlerde bulunacak. Sezon başında başarılı savunmacıyı göndermeye yanaşmayan Çizme ekibi, bu kez ikna edilmeye çalışacak.



BURAK BEKAROĞLU DA TAKİPTE

Yönetim, eğer yine Kaan'dan istediğini alamazsa rota, Konyaspor 'u başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya çevrilecek. A Milli Takım'ın oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli savunmacı için Yeşil-Beyazlılar'la temasların kurulması ve kısa süre içinde Abdülkerim'in Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Öte yandan Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki savunmacısı Burak Bekaroğlu da Beşiktaş'ın takibinde bulunuyor.

GOLCÜDE FIRSAT TRANSFERİ...

Kara Kartal, devre arasında kadrosuna yeni bir golcü de kazandırmayı planlıyor. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun'un sezonu Everton'da kalma kararı alması sonrasında yeni isimlere yönelen Kara Kartal'ın, forvet takviyesi konusunda fırsat transferi peşinde olduğu ifade edildi