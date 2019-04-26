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Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk hedef Adem Ljajic

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman kongre sonrası seçilmesinin ardından ilk önce Adem Ljajic'in transferini bitirecek.

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Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra önce Adem Ljajic'in transferini bitireceği öğrenildi.

Fikret Orman'ın Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservisini 30 taksitle ödemeyi kabul ettiği ve bunun için gerekenin yapılacağı ortaya çıktı.

Bu arada başkan Fikret Orman kısa bir süre önce "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklmasını yapmıştı.

SERDAL ADALI LİSTEDE

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yeni yönetim listesinde 2. Başkan Serdal Adalı'nın yeniden yer alacağı öğrenildi. Serdal Adalı dışında Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Karacan, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da listede yer alan diğer isimler olacak.

(Takvim)

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