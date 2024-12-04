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Spor

Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı! Yeni başkan 29 Aralık'ta belli olacak

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve kulüp içi anlaşmazlık sonrası istifa eden Hasan Arat'tan sonra yönetimi devralan Hüseyin Yücel seçim kararı almıştı. Siyah beyazlılarda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

4 Aralık 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı! Yeni başkan 29 Aralık'ta belli olacak
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Beşiktaş, seçimin 29 Aralık 2024 Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış."

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