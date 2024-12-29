Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul sona erdi. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in karşı karşıya geldiği seçimde, kongre üyeleri tercihini Serdal Adalı'dan yana kullandı. Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.

OY REKORU KIRILDI!

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy rekoru kırıldı. Genel kurulda oy veren delege sayısının 13 bin 158 olduğu açıklandı. Bu rakamla birlikte Beşiktaş kongresi, 12 bin 152 olan oy rekorunu kırmış oldu.

YÜCEL VE ADALI KUCAKLAŞTI

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongre üyelerinin tezahüratları üzerine Adalı ve Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının buluştuğu esnada üyeler de 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

SERDAL ADALI'NIN İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ta seçimi kazanarak başkanlık görevine gelen Serdal Adalı, ilk açıklamasını yaptı. Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim. Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

CANLI | AÇIKLANAN SANDIK SONUÇLARI 1. SANDIK: Serdal Adalı: 281, Hüseyin Yücel: 148 2. SANDIK: Serdal Adalı: 298, Hüseyin Yücel: 124 3. SANDIK: Serdal Adalı: 290, Hüseyin Yücel: 168 4. SANDIK: Serdal Adalı: 286, Hüseyin Yücel: 145 5. SANDIK: Serdal Adalı: 313, Hüseyin Yücel: 120 6. SANDIK: Serdal Adalı: 274, Hüseyin Yücel: 125 7. SANDIK: Serdal Adalı: 314, Hüseyin Yücel: 135 8. SANDIK: Serdal Adalı: 335, Hüseyin Yücel: 139 9. SANDIK: Serdal Adalı: 304, Hüseyin Yücel: 163 10. SANDIK: Serdal Adalı: 348, Hüseyin Yücel: 113 11. SANDIK: Serdal Adalı: 328, Hüseyin Yücel: 131 12. SANDIK: Serdal Adalı: 348, Hüseyin Yücel: 137 13. SANDIK: Serdal Adalı: 315, Hüseyin Yücel: 119 14. SANDIK: Serdal Adalı: 319, Hüseyin Yücel: 136 15. SANDIK: Serdal Adalı: 381, Hüseyin Yücel: 123 16. SANDIK: Serdal Adalı: 386, Hüseyin Yücel: 128 17. SANDIK: Serdal Adalı: 399, Hüseyin Yücel: 139 18. SANDIK: Serdal Adalı: 360, Hüseyin Yücel: 172 19. SANDIK: Serdal Adalı: 409, Hüseyin Yücel: 161 20. SANDIK: Serdal Adalı: 413, Hüseyin Yücel: 191 21. SANDIK: Serdal Adalı: 41, Hüseyin Yücel: 188 22. SANDIK: Serdal Adalı: 459, Hüseyin Yücel: 137 23. SANDIK: Serdal Adalı: 415, Hüseyin Yücel: 157 24. SANDIK: Serdal Adalı: 464, Hüseyin Yücel: 158 25. SANDIK: Serdal Adalı: 447, Hüseyin Yücel: 177 SON DURUM: Serdal Adalı: 8454, Hüseyin Yücel: 3460



GERGİNLİK YAŞANDI

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, ilk 5 sandığın açılması sonrası gerginlik yaşandı. Açılan sandıklarda başkan adaylarından Serdal Adalı'nın üstünlüğü bulunurken, o esnada kongre üyeleri arasında kısa süreli tansiyon yükseldi.Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Hasan Arat gelecek, hesap verecek' ve 'Hasan Arat paralar nerede' tezahüratları yapıldı.

TEBRİK ETTİ VE SALONDAN AYRILDI

Açılan 16. sandık sonrası Hüseyin Yücel, seçimi önde götüren Serdal Adalı'yı tebrik etti ve salondan ayrıldı. Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'ya "Allah utandırmasın" diyerek başarı dileklerini iletti.