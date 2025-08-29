İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! Anlaşma resmen sağlandı

Lausanne maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevine ikinci kez Sergen Yalçın'ı getirmeye çok yakın. Deneyimli taktisyen ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! Anlaşma resmen sağlandı
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sonrası Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı.

Siyah-beyazlılardan, Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı.

İkinci kez Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçecek olan Sergen Yalçın, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

İKİ KUPA SEVİNCİ

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti. Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye 'Evet' dedi.

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

