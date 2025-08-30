Beşiktaş'ta, Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de veda edilmesinin faturası, ağır oldu. Tüpraş Stadı'nda alınan Lausanne mağlubiyetinin ardından Serdal Adalı yönetimi, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in biletini kesti. Ole'yle yolların ayrılmasının ardından bu görev için Sergen Yalçın ile anlaşıldı. Siyah-Beyazlılar'ın son şampiyon hocası olan Yalçın, gece geç saatlerdeki toplantının ardından, dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek yapılan antrenmanın başında yer aldı.

ATİBA HUTCHİNSON TEKNİK EKİPTE

Başarılı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020/21 sezonunda Sergen Yalçın ile birlikte yaşamıştı. Yalçın'ın teknik ekibinde, Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz ve siyah-beyazlı formayı uzun yıllar terleten Atiba Hutchinson'un da olması bekleniyor. Kanadalı, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.

79 MAÇTA 45 GALİBİYET ALDI

Profesyonel futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Kara Kartal'da 298 maçta 80 gol kaydetmişti. Kulüp efsanelerinden birisi olarak gösterilen Yalçın, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı kulübe teknik direktör olarak gelmişti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı aynı anda kazanarak çifte kupa sevinci yaşatan 52 yaşındaki futbol adamı, Beşiktaş'ta 79 maçta görev aldı. 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan Yalçın, 1.84 maç başına puan ortalaması yakaladı.