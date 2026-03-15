15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Yardımcısı açıkladı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Yardımcısı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının ardından flaş röportaja katılamadı. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz, Yalçın'ın halsizlik yaşadığını ve kendisine serum bağlandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı sonrası röportaja çıkamadı. Tecrübeli teknik adamın yerine Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SERUM BAĞLANDI"

Sergen Yalçın'ın durumu için Kaytaz, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı." dedi.

Galibiyet için açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın antrenörü, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettik. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." dedi.

"MİLLİ TAKIM VE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri atan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan için 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli antrenör, "Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp ligi güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz." diyerek röportajı tamamladı.

