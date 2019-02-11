Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Milli Takımı çalıştırma konusunda el sıkıştı. Demirören, Mart ayının içerisinde oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında Güneş’in takımın başında olmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Siyah-Beyazlı takımla sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Şenol Güneş’in Milli Takım ve Beşiktaş’ı sezon sona kadar birlikte çalıştırma ihtimali de var. Siyah-Beyazlı Yönetim, bu konuda henüz net kararını vermiş değil. Sezon bitimi beklenmeden ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Beşiktaş idarecilerinin yol haritasını belirlemiş durumda.

BU SEZON GİDERSE...

Teknik ekibinin içerisinde yer alan Guti’ye sezon sonuna takımın emanet edilmesi planlanıyor. Bazı yöneticiler şampiyonluk iddiasının devam etmesi durumda Güneş ile sezon sonuna kadar devam edilmesi gerektiğini de dile getiriliyor. Yeni sezon içinse şimdiden bazı isimler öne çıktı. Yönetiminin listesinin ilk sırasındaki isimse Sergen Yalçın. Yalçın dün, “Henüz kimseyle görüşmedim” dedi.

Akşam