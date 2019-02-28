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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe karşısında alınan şok beraberlik sonrası takımdaki geleceği tartışılan Şenol Güneş’in yerine efsane futbolcularından Sergen Yalçın’ı istiyor. Ancak yönetim, Sergen’i tecrübe olarak yetersiz görmesinden dolayı çekinceli.

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TAMER TUNA LİSTEDEN ÇIKTI 
 
BEŞİKTAŞ’TA koltuğu sallanan Şenol Güneş’in yerine teknik direktör adayları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Gündemdeki isimlerin başında Slaven Bilic gelirken, yönetim daha kararını vermiş değil. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Cidde’deki görevini bırakan Bilic de Siyah-Beyazlılar’a dönmeye sıcak bakıyor. Devre arasında Güneş’in milli takımın başına geçecek iddiaları üzerine gündeme gelen Tamer Tuna’nın yeniden Göztepe’ye dönmesi sonrası aday sayısı azaldı. 
 
YABANCI HOCA OLABİLİR 
 
YÖNETİM, Şenol Güneş ayrılma ihtimali üzerine tecrübeli bir yabancı teknik direktör üzerine dursa da Siyah-Beyazlı taraftar Alanyaspor’da mucizeler yaratan efsane oyuncularından Sergen Yalçın’ı takımlarının başında görmek istiyor. Eski futbolcularının kulüplerin de hoca olarak da efsane olmasını isteyen Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada yönetime seslerine duyurmaya çalışıyor. Yönetim de 46 yaşındaki genç çalıştırıcıya sıcak baksa da biraz çekinceli. 
 
GUTİ DE İHTİMALLER ARASINDA 
 
ANTRENÖRLÜK stajını Beşiktaş’ın alt takımlarında yapan Sergen Yalçın’ın Sivasspor ve özellikle son dönemden Alanyaspor’da yaptıklarını takdir eden Siyah-Beyazlı yönetim, Yalçın’ın tecrübesizliğinden dolayı pek sıcak bakmıyor. Beşiktaş yönetimi, takımı yakından tanıyan Şenol Güneş’in yardımcılarından Guti Hernandez’i de sezon sonu için düşünüyor. Ancak Guti’nin tecrübe olarak Sergen’in de gerisinde olması, Türk antrenörü bir adım öne çıkarıyor.
 
Güneş

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