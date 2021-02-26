26 Şubat 2021 Cuma 21:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 21:59

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi. Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız. Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep var. Mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.

"NİSAN AYI LİG İÇİN FİNAL AYI OLABİLİR"



Şampiyonlukla ilgili görüşlerini aktaran Sergen Yalçın, "Savaşmaya devam ediyoruz. Ligde ve kupada hedefteyiz. Mart ayı geldi. Ağustos ayından bu yana çalışıyoruz. 6-7 aydır çalışıyoruz. Yarışmacı olmak, hedef takım olmak sezon başında istediğimiz bir şeydi. Bu pozisyona kadar getirebildik. Devamına bakacağız artık. Zor bir lig. Çok fazla maç var. Kolay değil oyuncular için de. İnşallah üstesinden geliriz. Erken henüz. Buraları atlatabilirsek nisan ayı lig için final ayı olabilir herkes için. Hedefte olan 4 büyük camia var. Ben herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 2-2.5 ay var. Göreceğiz ne olacağını..." ifadelerini kullandı.

Vida'nın sakatlığının durumu sorulan genç hoca, "Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım." cevabını verdi.