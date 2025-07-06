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Spor

Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Beşiktaş çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları sürüyor
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanda Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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