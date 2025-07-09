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Spor

Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam etti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde yenilenme ve esneme çalışması olarak başladı.

İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, bu sezonki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

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