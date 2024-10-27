Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı.

Toplantıda hem mevcut yönetim kurulu hem de Ahmet Nur Çebi dönemi için ayrı ayrı ibra oylamaları gerçekleşecek. Çebi dönemi için yapılacak oylamanın sonucu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturacak.

İŞTE YAŞANANLAR!

11:04 Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve üyeler arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu!

11.02 | Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.