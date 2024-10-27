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Spor

Beşiktaş'ta sinirler gerildi! Mali genel kurulda kavga çıktı

Beşiktaş Kulübü'nde idari ve mali genel kurul başladı. Kurula çıkan kavga damga vurdu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve üyeler arasında kavga çıktı. İşte detaylar...

27 Ekim 2024 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sinirler gerildi! Mali genel kurulda kavga çıktı
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Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı.

Toplantıda hem mevcut yönetim kurulu hem de Ahmet Nur Çebi dönemi için ayrı ayrı ibra oylamaları gerçekleşecek. Çebi dönemi için yapılacak oylamanın sonucu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturacak.

İŞTE YAŞANANLAR!

11:04 Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve üyeler arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu!

11.02 | Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.

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