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Beşiktaş'ta sıradaki hedef Adrien Silva

N’Koudou transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şimdi gözünü ortaya sahaya çevirdi. Hedefteki isim Leicester City’nin Portekizli oyuncusu Adrien Silva. 30 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu.

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SİVASSPOR mağlubiyetinin ardından kolları sıvayan Beşiktaş, transferde hız kazandı. Tottenham’dan Kevin N’Koudou’da mutlu sona ulaşan SiyahBeyazlılar, şimdi de kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu kazandırmak için düğmeye bastı. Hedefteki isim Leicester City’nin Portekizli oyuncusu Adrien Silva... Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle ve oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.
 
ÜÇ MEVKİDE OYNUYOR
 
SÖZLEŞMESİ 2021’de bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Ada temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunuldu. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde ise büyük mesafe kat edildi. Merkez orta saha olarak oynayan Fransız asıllı oyuncu, ön liberoda ve on numarada da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık geçiren Silva, 2017’de Sporting CP’den 24.5 milyon euroya transfer edilmişti.
 
Güneş
 

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