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Beşiktaş'ta Sivas maçı öncesi seferberlik

Siyah-beyazlılarda sakat oyunculardan iyi haber var. Avusturya kampında yaşanan sakatlıklardan dolayı moraller bozulurken sağlık ekibinin uyguladığı tedavi programı sonrası eksik futbolcuların iyileştiği ve Sivas deplasmanı için Burak ve Karius dışında eksik oyuncu bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

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Medel ile Atiba'nın durumunun iyi olduğu ve Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda sahaya çıkabileceği öğrenildi. Teknik direktör Avcı'nın futbolculara saha içinde pas sayılarını artırmaları gerektiğini söylediği ve maçın son anına kadar mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak için kondisyonerler eşliğinde oyunculara güç yüklediği öğrenildi. Bu arada Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe karşısına etkili bir futbol ortaya koyan Sivasspor'un lige hazır bir görüntü sergilemesi Avcı'nın bir başka korkusu. İyi bir kadrosu olan Sivasspor hiç para harcamadan Samassa, Yattabare, Cofie ve Andrade gibi isimleri kadrosuna katarken; geçen sezon yararlanılamayan Vieira da iyileşmesi Avcı'yı düşündürüyor.
 
(Fotomaç)

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