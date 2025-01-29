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Spor

Beşiktaş'ta sol bek için yeni hedef Valentin Barco

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek bölgesi için yeni adayını belirledi. Siyah beyazlılar, bonservisi Brighton'da olan ve Sevilla'da forması giyen 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco ile ilgileniyor.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sol bek için yeni hedef Valentin Barco
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco ile ilgileniyor.

Haberde, oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Portekiz devi Benfica olduğu yazıldı.

PORTO DA HAREKETE GEÇEBİLİR

Öte yandan oyuncunun daha önce iptal olan Porto transferine rağmen, Porto'nun da yeniden harekete geçeceği aktarıldı.

SON İDMANDA YER ALMADI

Valentin Barco, Sevilla'da kiralık olarak forma giyiyor. Arjantinli sol bek, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.

BU SEZON BARCO

Barco, bu sezon Sevilla'da 9 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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