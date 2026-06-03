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Spor

Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Hedef Darlin Yongwa

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip, Ligue 1 ekibi Lorient forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Darlin Yongwa'yı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Hedef Darlin Yongwa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı ay sonunda bitecek. 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması bekleniyor.

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