İtalyan basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı. Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Empoli ile 24 maça çıkan Cacace, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.