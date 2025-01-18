Beşiktaş, Teknik Direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

İLK AÇIKLAMALARI

Beşiktaş'a imza atan Norveçli çalıştırıcı, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Benim için büyük bir meydan okuma. Beşiktaş harika geçmişi olan, büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü, başkanımızın futbol ile ilgili söyledikleri çok içime sindi. Taraftar bizim için çok önemli, çok tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım. Daha önce burada oynadı. Ronny Johsen de aynı şekilde. Onlar bana burada taraftardan bahsettiler. Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan muhteşem taraftarlar" ifadelerini kullandı.

2021'DEN BERİ BOŞTAYDI

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyordu.