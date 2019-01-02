Beşiktaş'ta son karar Burak Yılmaz

4 Ocak’ta resmen başlayacak transfer dönemi öncesi Beşiktaş Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Şenol Güneş bir araya geldi. 31 Aralık 2018 günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddesi golcü konusuydu. Beşiktaş Yönetimi, elindeki seçenekleri Şenol Güneş’le paylaştı ve üzerinde derin müzakereler yapıldı. Kuşkusuz toplantıda öne çıkan isim Burak Yılmaz’dı. Beşiktaş Yönetimi’nin uzun süredir temasta olduğu ve anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz için en büyük çekince taraftarların tepkisiydi. Bu konuda duyulan rahatsızlık ve riskler masaya yatırıldı.

SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK

Şenol Güneş, Burak’a yönelik tepkileri bildiğini ancak başka seçenek olmadığını söyledi. Beşiktaş taraftarının bu konulardaki hassasiyetini anladığını ancak başarıya da ihtiyaç olduğunu belirten Güneş şu yaklaşımı ortaya koydu: Ara transferde daha önce aldığımız golcülerin durumu ortada. Beşiktaş’ın milyon dolarlarını riske atacak bir mali ortam da yok. Bugünün şartlarında bizim için en iyi seçenek Burak Yılmaz. Hem ligi hem takımı tanıyor hem de tecrübesiyle bu sorumluluğu taşıyacak en güçlü kişilik. Benim tercihim kesinlikle Burak Yılmaz’dan yana.

BUGÜN RESMİ AÇIKLAMA OLABİLİR

Güneş’in bu tavrı üzerine Burak Yılmaz’la anlaşan yönetim, Trabzonspor cephesiyle uzlaşmazlıkları çözmek için harekete geçti. Dün gayri resmi şekilde süren görüşmelerin, bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor. Trabzonspor Yönetimi’nin bu konudaki yaklaşımı, “Alacaklarını bıraksın, gitsin” şeklide. Karadeniz ekibi sözleşmesini feshetmek için daha fazla işi yokuşa sürme yanlısı değil. Burak Yılmaz da kafasında bitirdiği Trabzonspor’la bağlarını kopartmak için maddi anlamda fedakarlığa hazır olduğu belirtiyor. Yıldız oyuncu yarın başlayacak Belek kampı kadrosunda yerini alacak.

(Aksam)