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Spor

Suarez transferi sonrası Beşiktaş'ta Kalinic gelişmesi!

Beşiktaş'ta forvet takviyesi Vincent Aboubakar ile kalmıyor. Siyah beyazlılarda Nikola Kalinic ısrarı sürüyor. Atletico Madrid'in Luis Suarez transferi sonrası bonservisini eline almasını beklediği Kalinic ile yeniden masaya oturulacak.

25 Eylül 2020 Cuma 20:30 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:37
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Transfer döneminin bitmesine günler kala, Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Kalinic için de son bir hamle yapacak. Atletico Madrid’in Luis Suarez’i transfer etmesiyle birlikte bonservisini İspanyol ekipten alması beklenen Nikola Kalinic ile yönetim son kez masaya oturacak.

LARİN KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği Hırvat golcünün transferi gerçekleşirse, Larin’in yeniden kiralık gitmesi söz konusu.

Bu transferlerin durumu netleştikten sonra sağ bek ile ilgili son karar verilecek. Necip’in bu bölgedeki iyi performansı ve Dorukhan’ın da o bölgede rotasyonu sağlayabilecek olmasından dolayı yönetim önceliğini diğer bölgelere vermiş durumda.

Yönetim, Douglas ve Isimat-Mirin dışında da en az 1 yabancı oyuncuyu daha göndermek istiyor. Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile bir kez daha görüşülecek.

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