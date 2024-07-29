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Spor

Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başladı

3 Ağustos'ta Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başladı
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Beşiktaş, Süper Kupa'da oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gençlerbirliği maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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