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Spor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

19 Mart 2024 Salı 14:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın gelecek sezon kadroda olup olmayacağı merak konusu.

Siyah beyazlı yönetim, iki isim için sezon sonunu bekleyecek.

TRT Spor'un haberine göre; Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar olan performansları gözden geçirilecek ve ona göre yeni kontrat önerilecek.

Sabah'da yer alan habere göre ise, Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, yönetimi beklememe kararı aldı. Sezon başından bu yana kontrat sorunları arasında futbol oynamaya çalışan ve son dönemde ciddi form düşüklüğü yaşayan golcü futbolcu, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncunun performansı, yönetimde soru işaretleri yarattı. Bu nedenle "Rakamı ileteceğiz" denilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı. Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak. Avrupa ve ABD'den bazı kulüplerin kadrosuna katmak için ön temas kurduğu Cenk, nisan ayında yeni sezonda nerede olacağına dair kararını verecek.

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