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Spor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ghezzal'ın sözleşmesinde revize

Beşiktaş, Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde bulunan '20 maç oynarsa sözleşmesi uzar' maddesini devre dışı bıraktı.

23 Mart 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ghezzal'ın sözleşmesinde revize
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Beşiktaş'ta sözleşmesinde oynadığı maça bağlı uzama maddesi olan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ve Rachid Ghezzal arasındaki sözleşmede bir revize yapıldı.

OPSİYON KALDIRILDI

Habere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli oyuncunun sözleşmesindeki "belirli bir maç oynarsa sözleşme otomatik olarak uzar" maddesi kaldırıldı.

"20 MAÇ OYNARSA UZAR" MADDESİ VARDI

31 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde "20 resmi maça çıkarsa sözleşmesi uzar" maddesi bulunuyordu. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla birlikte Ghezzal'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimali kalmadı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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