Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanırken, başkan Serdal Adalı'dan beklenmedik bir karar geldi.

Genel kurul ve derbinin ardından kızgın olan, büyük üzüntü yaşayan başkan Serdal Adalı'nın dün kulübe gitmediği ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı.

Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan ve camiaya başarı sözü veren Serdal Adalı'nın bu toplantıda nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.