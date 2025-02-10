Beşiktaş'ta transferin bitmesine kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar için son olarak Almanya'dan Florian Neuhaus iddiası gündeme geldi.

Alman basınından Bild, pazartesi sabah saatlerinde yayınladığı haberde, Beşiktaş'ın transfer için Alman oyuncu ve Borussia Mönchengladbach ile anlaşma sağladığını duyurdu. Beşiktaş ve Alman ekibi arasındaki anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olduğu ve anlaşmada 2.9 milyon euro satın alma opsiyonu yer aldığı iddia edildi.

TAKIMDA KALMA KARARI ALDI

Alman futbolcu ile ilgili öğlen saatlerinde farklı bir iddia gündeme geldi. Bild, bu kez Neuhaus'un Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediğini yazdı. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının attığı golde asist yapan isim Neuhaus'un bu maçın da etkisiyle takımda kalmaya karar verdiği kaydedildi.

Neuhaus'ın takımda kalma kararı almasındaki bir diğer etkenin eşinin hamile olması ve Alman futbolcunun mart ayında ilk kez baba olacak olması gösterildi.

SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.