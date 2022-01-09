Beşiktaş'ta takımın yarısı İstanbul'da kaldı

9 Ocak 2022 Pazar 08:25 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 08:25

Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş , 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıkacak. Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, bu akşamki karşılaşmada takımın başında yer alamayacak.

Siyah-Beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda bugünkü karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak. Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Hastalıkları nedeniyle Katar'a götürülmeyen isimler arasından ise Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan Rizespor karşılaşmasının kadrosuna alındı.

9 FUTBOLCU ÖZ KAYNAKTAN

Siyah-Beyazlılar'ın Çaykur Rizespor maçı kafilesindeki 19 isimden 9'u kulübün öz kaynak düzeninden yetişen futbolcular... Kadroda şu isimler yer alıyor: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Michy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege.