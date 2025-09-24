İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4326
  • EURO
    48,9044
  • ALTIN
    5024.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta tam 10 eksik! Kayserispor deplasmanında kritik sınav
Spor

Beşiktaş'ta tam 10 eksik! Kayserispor deplasmanında kritik sınav

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda yeni transferler statü gereği forma giyemeyecek, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da kadroda olmayacak.

Akşam24 Eylül 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta tam 10 eksik! Kayserispor deplasmanında kritik sınav
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar'da statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Orkun, Başakşehir maçında direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.