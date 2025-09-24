Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar'da statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Orkun, Başakşehir maçında direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.