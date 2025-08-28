İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Beşiktaş'ta taraftarlardan protesto

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a kaybederek Avrupa'ya veda etti. Maç sonrası siyah beyazlı taraftarlar takımı protesto etti.

28 Ağustos 2025 Perşembe 22:36
Beşiktaş'ta taraftarlardan protesto
ABONE OL

İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, Dolmabahçe'de taraftarlar tarafından protesto edildi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Maç bitimi taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de istifaya davet etti.

Karşılaşma bittikten sonra bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, protestoların ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.

