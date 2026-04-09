Spor

Beşiktaş'ın genç sağ beki Taylan Bulut, perikoronit problemi sebebiyle acil diş operasyonu geçirdi ve Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 17:26
Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

