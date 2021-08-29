Beşiktaş'ta Teixeira ve Batshuayi güven verdi

DHA 29 Ağustos 2021 Pazar 13:02 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:02

Son şampiyon Beşiktaş bu sezona iyi başladı ve 3 maçta 7 puan topladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Ç.Rizespor'u 3-0'la geçen siyah beyazlılar, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, 3.haftada ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta F.Karagümrük'ü 1-0 yenmeyi başardı.

TEİXERİA VE BATSHUAYİ TAM İSABET

Dün akşam stada gelenlerle, karşılaşmayı televizyondan seyreden taraftarların ve futbolseverlerin en çok merak ettiği isimler, takıma yeni katılan dünyaca ünlü iki yıldız Teixeira ve Batshuayi idi.

İlk olarak geçen hafta Gaziantep maçının 68. dakikasında oyuna giren ve uzatmalarla 35 dakika sahada kalan ikili, N'Sakala'nın ani bilinç kaybı yaşadığı ve takım motivasyonunun oldukça düştüğü mücadelede pek göze batmamıştı. Dün akşam Sergen Yalçın tarafından 11'de sahaya sürülen ikili, bu kez oynadıkları futbolla ileriki maçlar için teknik heyet ve taraftara büyük güven verdi.

Alex Teixeira, oyun içinde uyum sorununu aşmaya çalışsa ve çok fazla görünmese de 30. dakikada attığı müthiş golle, 11'de başladığı ilk maçta takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Yaklaşık 10 aydır maç yapmayan ve formsuz olacağı düşünülen Brezilyalı yıldız, gol vuruşundaki ustalığıyla 'form geçici klas kalıcı' sözünü adeta onaylatmış oldu.

Chelsea'den kiralanan Batshuayi de, özellikle çevik hareketleri ve sürekli atakların içinde olma isteğiyle yine olumlu not alan futbolcu oldu. İki önemli pozisyonu harcamasına rağmen, ceza sahası içi ve civarında oldukça hareketli bir görüntü sergileyen Belçikalı golcü, her pozisyonun içinde olmasıyla gelecek maçlar için fazlasıyla umut verdi.