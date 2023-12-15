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Spor

Beşiktaş'ta teknik adam değiştikçe sakatlıklar arttı

Beşiktaş sezon başından beri sakat oyuncuların fazla olması sebebiyle sorun yaşıyor. Siyah beyazlı ekibin teknik direktör değişikliğinin bu durum üzerinde etkisi olduğu ortaya çıktı.

Fanatik15 Aralık 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik adam değiştikçe sakatlıklar arttı
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Şenol Güneş ile başladığı sezonda, Burak Yılmaz'a da sorumluluk veren Beşiktaş'ta son olarak Rıza Çalımbay göreve gelmişti. Ancak her hoca ile birlikte sakatlıklar artarak devam etti.

Bir ara 13'e çıkan sakat sayısı şu an için 10... Bu oyuncuların 5'i adale problemi yaşıyor.

BMJ Open Sport & Exercise Medicine'nin araştırmasına göre de antrenör değişiklikleri takımlarda hamstring (Bacak arka kası) sakatlıklarının artışına neden oluyor.

Araştırmada teknik adam değişikliği, hamstring yaralanmalarında %276 gibi bir artışla yüksek düzeyde ilişkilendirildi.

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