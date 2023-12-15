Beşiktaş'ta teknik adam değiştikçe sakatlıklar arttı

Şenol Güneş ile başladığı sezonda, Burak Yılmaz'a da sorumluluk veren Beşiktaş'ta son olarak Rıza Çalımbay göreve gelmişti. Ancak her hoca ile birlikte sakatlıklar artarak devam etti.

Bir ara 13'e çıkan sakat sayısı şu an için 10... Bu oyuncuların 5'i adale problemi yaşıyor.

BMJ Open Sport & Exercise Medicine'nin araştırmasına göre de antrenör değişiklikleri takımlarda hamstring (Bacak arka kası) sakatlıklarının artışına neden oluyor.

Araştırmada teknik adam değişikliği, hamstring yaralanmalarında %276 gibi bir artışla yüksek düzeyde ilişkilendirildi.