Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlar yerine kimin geçeceğine dair fikir yürütmeye başladı.

SON ŞAMPİYON SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası bulunan takımın efsane oyuncularından Sergen Yalçın ismi sosyal medyada adı en çok geçen isimlerin başında geliyor. 2020-21 sezonunda kazanılan Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında takımın başında bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından hiçbir takımda görev yapmadı. Son olarak Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile bir görüşme gerçekleştiren şampiyon hoca, yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı. Şenol Güneş'in ardından takımın başıan geçmesi en muhtemel isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor.

Beşiktaş'ın başında 680 gün kalan Sergen Yalçın, 79 maç sonunda 1.84 puan ortalaması tutturken 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet almıştı.

DOĞAL ADAY RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ın bir başka efsanesi Rıza Çalımbay da Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri olarak göze çarpıyor. 2005-2006 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, 31 maçta takımın başında kalırken 2.00 puan ortalaması tutturdu ve 18 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

ÇALIMBAY: 'BEŞİKTAŞ'I YARI YOLDA BIRAKMAM'

Fanatik muhabiri Gökmen Özcan'a konuşan Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile alakalı şu açıklamayı yaptı, 'Beşiktaş tarafından bana gelen bir teklif yok ama gelirse Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmam.' dedi.

FEDA DÖNEMİNDEN KALAN SAMET AYBABA

Kara Kartal'ın bir diğer efsane ismi Samet Aybaba da adı geçen teknik direktörlerden... Beşiktaş'ın "Feda" döneminde takımın başında bulunan Samet Aybaba, 38 maçta takımın başında sahaya çıkarken 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 1.76 puan ortalaması tutturmuştu.