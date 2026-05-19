19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
  • Beşiktaş'ta teknik direktör adayları netleşiyor! İlk sırada Razvan Lucescu var
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları netleşiyor! İlk sırada Razvan Lucescu var

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimde yabancı hoca görüşü öne çıkarken, listenin ilk sırasında Razvan Lucescu yer alıyor.

Akşam19 Mayıs 2026 Salı 09:37
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nden elenilmesi sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmişti. Norveçli hocanın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın da siyah-beyazlı camiaya çözüm olmadı. Süper Lig'de zirveye erkenden havlu atan Kara Kartal, tek hedef olarak gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etmişti. Ligde derbi galibiyeti alamayan ve sezonu 4. tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantının ardından karar kesinleşti.

YABANCI HOCA TALEBİ FAZLA

53 yaşındaki teknik adamın, herhangi bir tazminat talebi olmadığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuyla ilgili, "Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık" dedi. Yalçın sonrasında yönetimin çoğunluğu yabancı hoca istiyor. Adalı, Şenol Güneş ile çalışmayacaklarını da belirtti. Yabancı hocanın favori olduğu gündemde Razvan Lucescu 1 numarada.

TEK TÜRK ŞAHİN

Yalçın sonrasında Beşiktaş'ta öne çıkan teknik direktör adaylarının çoğu yabancı. PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun yanı sıra Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller (E. Frankfurt) isimleri de konuşuluyor. Ayrıca Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Nuri Şahin de gündemde.

