Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. 8 yıldır büyük bir gururla yürüttüğü Divan Başkanlığı'nı bugün itibarıyla bıraktığını belirten Yamantürk, daha önce yeniden aday olmayacağını kamuoyuna açıkladığını da hatırlattı.

Süleyman Seba döneminde Beşiktaş yönetiminde Asbaşkan olarak başladığı görev yolculuğunu anlatan Yamantürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaş'ın Divan Başkanlığı görevini 8 yıl boyunca gururla sürdürdüm" ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca kendisine destek veren Divan Üyelerine, çalışma arkadaşlarına, yöneticilere ve sporculara teşekkür eden Yamantürk, Beşiktaş camiasına olan inancını yineleyerek veda etti.

İşte Yamantürk'ün açıklamasının tamamı: