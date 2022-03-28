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Spor

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Miralem Pjanic sevinci

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında, sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ile Welinton Souza da takımla birlikte çalıştı.

IHA28 Mart 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:47
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Ayrıca Miralem Pjanic ile Welinton Souza da takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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