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Spor

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! İki ismin ayrılığı kesinleşti

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte sezon başında kiralık gönderilen Muleka ve Demir Ege'nin satın alma opsiyonları kullanılacak. Beşiktaş bu iki oyuncunun satışından 6 buçuk milyon euro gelir elde edecek. İşte detaylar...

TRT Spor22 Mayıs 2025 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! İki ismin ayrılığı kesinleşti
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Siyah beyazlılarda ilk ayrılıklar, Muleka ve Demir Ege Tıknaz'da yaşanacak.

Sezon başında kiralık gönderilen iki oyucunun kulüpleri, satın alma opsiyonlarını kullanacak.

SATIN ALMA MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Jackson Muleka, geçtiğimiz yaz Al-Kholood'a kiralanmıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun sözleşmesinde takımının ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Suudi Arabistan Ligi'nde son oynanan maçların ardından Al-Kholood'un ligde kalması kesinleşti. Böylelikle Jackson Muleka'nın da 1.5 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girmiş oldu.

Beşiktaş'ta Muleka'nın ardından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ile de vedalaşılacak. Genç oyuncunun, 5 milyon euroluk bir opsiyonu bulunuyor.

Portekiz liginde geçtiğimiz ayın oyuncusu seçilen Demir Ege Tıknaz için Rio Ave satın alma opsiyonunu kullanacak. Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı da, "Rio Ave, Demir Ege'nin opsiyonunu kullanacak" demişti.

Böylelikle Beşiktaş, yaz transfer dönemine girerken bu 2 isimden 6 buçuk milyon avro gelir elde etmiş olacak.

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