Ndidi ile orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, hücum derinliğini geliştirmek için Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

Punchng'nin haberine göre Sevilla, oyuncusunun ayrılığı için 3 milyon euro istiyor.

İspanya'da uyum sorunu yaşayan oyuncunun bonservisi ile bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Middlesbrought'a kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 26 maça çıkan Iheanacho, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.