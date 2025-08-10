İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
  Spor
  Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Hedefteki isim Kelechi Iheanacho
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Hedefteki isim Kelechi Iheanacho

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, bonservisi İspanyol ekibi Sevilla'da olan Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

10 Ağustos 2025 Pazar 15:45
Ndidi ile orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, hücum derinliğini geliştirmek için Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

Punchng'nin haberine göre Sevilla, oyuncusunun ayrılığı için 3 milyon euro istiyor.

İspanya'da uyum sorunu yaşayan oyuncunun bonservisi ile bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Middlesbrought'a kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 26 maça çıkan Iheanacho, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

