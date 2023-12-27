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  • Beşiktaş'ta transfer için hareketli saatler! Hedefte dört yerli isim var
Spor

Beşiktaş'ta transfer için hareketli saatler! Hedefte dört yerli isim var

Yeni yönetimle birlikte kadro yapılanmasında radikal kararlar alan Beşiktaş, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, takıma iki yerli ismi dahil etmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isimler...

Fanatik27 Aralık 2023 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer için hareketli saatler! Hedefte dört yerli isim var
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük için arayışlar devam ederken, diğer yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda futbol koordinatörü Samet Aybaba, listesini Feyyaz Uçar ile paylaştı.

İLK SIRADA BERKAY ÖZCAN VAR

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, yapılan liste ortaya çıktı. Aybaba, ilk etapta yerli oyuncuların takıma katılmasını istiyor. Listenin ilk sırasında Başakşehir forması giyen Berkay Özcan var. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncu için girişimlerine başlayacak.

DİĞER HEDEFLER

Eyüpspor forması ile önemli bir performans sergileyen golcü Ahmed Kutucu'nun da Siyah-Beyazlı formayı giymesi çok isteniyor. Ayrıca Sivasspor'un 17 yaşındaki ön liberosu Yunus Emre Konak ile Karagümrük'ten 22 yaşındaki sağ kanat Can Keleş'in de takıma kazandırılması planlanıyor.

2 YABANCI İSTİYOR

Bu arada Aybaba, yabancı konusunda da iki futbolcu istiyor. Gelen haberlere göre bir stoper ve bir de 8 numaranın transfer edilmesi gündemde. Son karar ise Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar arasında yapılacak toplantı sonrasında belli olacak.

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