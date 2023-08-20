İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta transfer için kritik hafta
Spor

Beşiktaş'ta transfer için kritik hafta

Transferde vites arttıran Beşiktaş'ta önümüzdek hafta büyük önem taşıyor. Siyah beyazlı ekip görüşmelerini sürdürdüğü oyuncuların transferlerini bitirmeye çalışacak. İşte detaylar...

Fanatik20 Ağustos 2023 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer için kritik hafta
ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunmuştu.

"ŞARTLARI ZORLUYORUM"

Kocadağ, "Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir" demişti.

Talisca için ise, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" sözlerini sarf etmişti.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bu isim için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanla beklediği 2 isimle alakalı yeni haftada yeni gelişmelerin olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.