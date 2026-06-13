Beşiktaş'ta transfer mesaisi! Önder Özen yurt dışına çıkıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları önümüzdeki hafta itibarıyla hız kazanacak.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen'in transfer operasyonu kapsamında yurt dışına çıkması bekleniyor.

Deneyimli futbol adamının, daha önce temas kurduğu ve görüşmelerde belirli bir aşama kaydettiği futbolcularla yüz yüze görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Yönetim de teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer listesindeki isimlerle ilgili de somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yalnızca tecrübeli oyuncuların değil, aynı zamanda Avrupa'da forma giyen gurbetçi futbolcuların ve gelecek vadeden genç yeteneklerin de gündemde olacağı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, hem kısa vadede takıma katkı sağlayacak hem de uzun vadede kulübe değer kazandırabilecek oyuncular üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Yönetimin, yapılacak görüşmelerin ardından bazı transfer dosyalarında son aşamaya gelmeyi hedeflediği öğrenildi.