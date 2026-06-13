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Spor

Beşiktaş'ta transfer mesaisi! Önder Özen yurt dışına çıkıyor

Beşiktaş'ta transfer mesaisi önümüzdeki hafta hız kazanıyor. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in yurt dışında kritik görüşmeler yapması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim hem tecrübeli isimler hem de genç yetenekler için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer mesaisi! Önder Özen yurt dışına çıkıyor
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları önümüzdeki hafta itibarıyla hız kazanacak.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen'in transfer operasyonu kapsamında yurt dışına çıkması bekleniyor.

Deneyimli futbol adamının, daha önce temas kurduğu ve görüşmelerde belirli bir aşama kaydettiği futbolcularla yüz yüze görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Yönetim de teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer listesindeki isimlerle ilgili de somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yalnızca tecrübeli oyuncuların değil, aynı zamanda Avrupa'da forma giyen gurbetçi futbolcuların ve gelecek vadeden genç yeteneklerin de gündemde olacağı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, hem kısa vadede takıma katkı sağlayacak hem de uzun vadede kulübe değer kazandırabilecek oyuncular üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Yönetimin, yapılacak görüşmelerin ardından bazı transfer dosyalarında son aşamaya gelmeyi hedeflediği öğrenildi.

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