Teknik adam konusunu İtaliano ile çözen Kara Kartal, transfer çalışmalarına hız verdi. Birkaç sezondur yarıştan erken kopan ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Avrupa'da üst düzey seviyede oynamış isimlerle kadrosunu donatmak için uğraşıyor.

Başkan Adalı'nın kurmayları, Teknik Direktör Italiano'nun raporu doğrultusunda ağırlıklı olarak Serie A'da forma giymiş olan futbolculara yöneldi. Kale için Juventus'tan Michele Di Gregorio ve Bologna'dan 24'lük İtalyan Elia Caprile aday olarak belirlendi. Gregorio'nun bonservisi 10, Caprile ise 15 milyon euro değerinde. Orta sahasına güvenen Kartal; Orkun'un yükünü hafifletmek için adımlarını atacak.

Juventus'tan boşa çıkacak Brezilyalı orta saha Arthur Melo'ya beklentisi soruldu. Melo'nun yerine alternatif olarak Freuler listeye yazıldı fakat 34 yaşına giren futbolcu, son çare olarak düşünülüyor. Yine Juve'den ayrılacak olan Sırp forvet Dusan Vlahovic'e cömert bir teklif sunuldu. Oyuncuya çok talip var. Arsenal'le 1 yıllık kontratı kalan 31 yaşındaki hücum jokeri Trossard için de önemli bir harcama göze alındı. Adalı bu transferi çok istiyor. Belçikalı Leandro Trossard'ın değeri 18 milyon euro.