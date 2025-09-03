Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sergen Yalçın'ın yönetimden talebi belli oldu.

Beşiktaş, şu ana kadar 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talep ettiği mevkiler de ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'dan özellikle sol kanadın, merkez orta sahanın ve savunmanın ortasının güçlendirilmesini istedi. Yönetim, bu talepler doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı. Bu bölgelerin yanı sıra transfer döneminin son günlerinde uygun maliyetli yerli isimler ile de temas kurulması planlanıyor. Beşiktaş yönetimi, bir yandan da Svensson ve Joao Mario için gelecek teklifleri bekliyor. 23 yaş üstü 13 yabancı oyuncusu bulunan Beşiktaş, 1 transfer yapmak için en az 2 yabancı futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda.