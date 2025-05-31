Zirve yarışından erken kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşamayan Beşiktaş, yeniden yapılanmaya gidiyor. Yeni sezonda da Ole Gunnar Solskjaer ile devam etmeyi düşünen yönetim, Norveçli hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yönlendiriyor.

Siyah-Beyazlılar'da öncelik; takımdaki fazlalığın gönderilmesi. Yüksek maliyeti olan ve yaşı ilerleyen oyuncularla devam edilmek istenmiyor. Oluşturulacak bütçeyle genç isimlerin yanı sıra, yeterli miktarda yıldız isim transfer edilecek. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu süreci 'sıkıyönetim' ile yürütüyor. Transfer listesindeki isimlerin medyaya düşmesini istemeyen Adalı, yöneticilerini bu konuda tembihledi. Bu sayede menajerlerin fiyat yükseltme ve olası transfer çalımlarının önüne geçilecek.