İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta transferde 'sıkıyönetim' dönemi! Serdal Adalı'dan karar
Spor

Beşiktaş'ta transferde 'sıkıyönetim' dönemi! Serdal Adalı'dan karar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecini gizlilik içinde yürütme kararı aldı. Yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncular gönderilecek, yerlerine genç ve yıldız isimler alınacak.

Akşam31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transferde 'sıkıyönetim' dönemi! Serdal Adalı'dan karar
ABONE OL

Zirve yarışından erken kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşamayan Beşiktaş, yeniden yapılanmaya gidiyor. Yeni sezonda da Ole Gunnar Solskjaer ile devam etmeyi düşünen yönetim, Norveçli hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yönlendiriyor.

Siyah-Beyazlılar'da öncelik; takımdaki fazlalığın gönderilmesi. Yüksek maliyeti olan ve yaşı ilerleyen oyuncularla devam edilmek istenmiyor. Oluşturulacak bütçeyle genç isimlerin yanı sıra, yeterli miktarda yıldız isim transfer edilecek. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu süreci 'sıkıyönetim' ile yürütüyor. Transfer listesindeki isimlerin medyaya düşmesini istemeyen Adalı, yöneticilerini bu konuda tembihledi. Bu sayede menajerlerin fiyat yükseltme ve olası transfer çalımlarının önüne geçilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.