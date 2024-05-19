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Spor

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

23 Haziran Perşembe günü Trabzonspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak olan Beşiktaş müsabakanın hazırlıklarına başladı.

IHA19 Mayıs 2024 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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