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Spor

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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