İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3157
  • EURO
    34,8242
  • ALTIN
    2413.47
  • BIST100
    10230.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'na özel prim!
Spor

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'na özel prim!

Kötü giden sezonu en az 1 kupa ile kapamak isteyen Beşiktaş MKE Ankaragücü ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesi takıma prim sözü verdi.

Sabah6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'na özel prim!
ABONE OL

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler artık kupaya çevrildi.

Salı günü 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü konuk edecek siyah-beyazlılarda seferberlik ilan edildi. Futbolcular kötü geçen sezonda en azından Türkiye Kupası'nı alarak kendilerini affettirmek istiyor. Aralarında toplantılar düzenleyen siyah-beyazlılarda tecrübeli isimler, gençleri motive ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim de Ankaragücü maçı için kesenin ağzını açıyor. Hasan Arat ve ekibi finale çıkılması halinde oyunculara özel prim vereceğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.