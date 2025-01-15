Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı.

Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

TRT Spor'da yer alan habere; Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti.

YASAK KALDIRILABİLİR

Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

UEFA'nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.