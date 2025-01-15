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Spor

Beşiktaş'ta Twente maçı gelişmesi! Deplasman yasağı için UEFA ile görüşüldü

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Twente ile oynayacağı maça taraftar yasağı getirilmişti. Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRT SPOR15 Ocak 2025 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Twente maçı gelişmesi! Deplasman yasağı için UEFA ile görüşüldü
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Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı.

Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

TRT Spor'da yer alan habere; Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti.

YASAK KALDIRILABİLİR

Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

UEFA'nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.

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